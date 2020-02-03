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Украинка Ирина Цилык признана лучшим режиссером на кинофестивале Sundance Film Festival

3 февраля, 16:50

Ее фильм "Земля голубая, как апельсин" рассказывает о семье, которая живет под обстрелами в прифронтовой Красногоровке

Украинку Ирину Цилык признали лучшим режиссером на американском кинофестивале Sundance Film Festival. Это крупнейший фестиваль независимого кино в США. Престижную награду художница получила за документальную ленту "Земля голубая, как апельсин". Этот фильм стал дебютным для Украины на Sundance и первой полнометражной работой режиссера. Кино повествует об истории семьи, которая живет под постоянными обстрелами в прифронтовой Красногоровке. Преодолевая страх, Анна и ее четверо детей снимают любительский фильм о своей нелегкой жизни.

Ирина Цилык, режиссер:

"Эта награда очень важна для меня, для героев фильма, нашей команды и, главное, для Украины. Ведь война еще продолжается в моей стране, расшатывает ее. И благодаря фильму мы смогли еще раз напомнить: "любите, делайте искусство, а не войну".

Напомним, ранее украинский фильм "Домой" получил приз международного кинофестиваля. Картину крымскотатарского режиссера Наримана Алиева отметили двумя наградами в Стамбуле.

А до этого украинская картина "Домой" попала в лонглист премии "Оскар", получила Гран-при кинофестиваля в Одессе, а также признана лучшим фильмом на кинофестивале в Бухаресте.

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кино Sundance режиссер фильм Красногоровка

Источник: Сегодня

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