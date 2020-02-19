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Украинка отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки: чем закончилась история

19 февраля, 18:49

Анастасия Зинченко рассказала, кто на самом деле помешал ей вернуться на родину

Украинка Анастасия Зинченко, которойне разрешили эвакуироваться из охваченного эпидемией коронавируса Китая вместе с собакой, жалуется на действия посольства.

На своей странице в Instagram девушка заявила, что дипломаты попросту не передали ее пакет документов в Киев, хотя она за несколько дней собрала все справки, необходимые для вывоза ее шпица Мишеля.

Об этом она узнала из ответа Министерства иностранных дел, куда она обратилась после очередного отказа посольства эвакуировать ее с собакой.

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"Они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации... Как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили", – жалуется девушка в соцсети.

В результате Анастасия решила не бросать своего друга и осталась в Ухане. Теперь из-за изданного властями запрета покидать свои дома девушка не может даже купить продукты.

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"Нужны документы и пропуск, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю", – признается она.

Неизвестно, получится ей эвакуироваться или нет, посольство завершило все подготовительные мероприятия и внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Кроме того, в Ухань вылетел спецборт, на котором также отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай эвакуация украинцы за границей коронавирус эвакуация украинцев Ухань

Источник: Сегодня

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