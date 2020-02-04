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Украинка приняла роды на борту самолета: фото

4 февраля, 12:30

Мама и ребенок здоровы, сообщила принявшая роды украинка

Украинка Алена Федченко приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет в Калькутте, ждем "скорую". Но мама, ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту", – написала она.

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Ранее сообщалось, что на станции метро в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка. Малыша у 41-летней роженицы принимала дежурная по станции "Технологический институт". Новорожденный мальчик стал первым ребенком, который родился в подземке Санкт-Петербурга, отметили в транспортной организации, пишет Hotgeo.

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Как рассказали очевидцы, роды у женщины начались в переходе между станциями. Люди вызвали скорую помощь и сообщили дежурной по станции. Именно ей и пришлось помогать роженице, поскольку медики скорой приехать к появлению малыша на свет явно не успевали. К счастью, все прошло хорошо и для мамы, и для мальчика.

Также новости "Сегодня" сообщали, что жительница Тернополя Татьяна Юрчук родила настоящего богатыря. Рост мальчика – 63 сантиметра. А вот вес удивил всех – 6800 гр.

Чтобы посмотреть на новорожденного, который по физическим показателям напоминает четырехмесячного малыша, в палату роженицы прибежали все врачи родильного дома.

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самолет роды украинки

Источник: Сегодня

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