Украинка пыталась вывезти ребенка по поддельному разрешению отца

Сегодня, 16:20

Женщина предоставила на границе разрешение, выданное генконсульством Украины в Барселоне, однако отец ребенка в этот момент находился в Украине

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Женщина предоставила сотрудникам Госпогранслужбы разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное генконсульством Украины в Барселоне. Однако пограничникам удалось выяснить, что на момент выдачи документа отец мальчика находился на территории Украины и никогда не выезжал за ее пределы.

В Госпогранслужбе напомнили, что для выезда ребенка за границу только с одним из родителей необходимо иметь нотариально заверенное разрешение второго. Для оформления такого документа следует обратиться к нотариусу в Украине или же, если родители находятся за границей, в консульские учреждения Украины.

Пограничники сообщили полицейским о признаках уголовного нарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

Не так давно на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей

А несколько лет назад из Украины в Польшу пытались вывезти пятеро детей.
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Источник:

"Сегодня"

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