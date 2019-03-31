Украинки решаются на рождение первого ребенка все позже

За 5 лет средний возраст для первых родов увеличился на год

Фото: Pixabay

Украинки решаются на рождение первого ребенка все позже Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/353/208/5c93532088e7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/353/208/5c93532088e7c.jpg 2019-03-31T06:40:00+03:00 Украина За 5 лет средний возраст для первых родов увеличился на год

Европейкам с каждым годом все труднее решиться завести ребенка, а вот украинки, вопреки кризису, остаются молодыми мамами. По данным Евростата, в 2017-м первенца европейские дамы предпочитали рожать в среднем в 29 лет, в то время как еще в 2013-м они легко на это соглашались и в 28. При этом тенденция к возрастным родам не просто сохраняется, но и растет.

"Наибольшее изменение произошло в Эстонии, где средний возраст увеличился на 1,2 года (с 26,5 до 27,7 лет). Произошли небольшие изменения в Чехии (рост на 0,1 года), Словакии и Швеции (рост на 0,2 года)", — отмечают на Евростате.

"Сегодня" разобрались, что влияет на желание женщин завести первенца в странах ЕС и как эта тенденция прослеживается у украинок.

Фото: Сегодня

Дольше всего откладывают первую беременность итальянки и испанки — они делают это в среднем в возрасте 31,1 и 30,9 лет. А самые молодые мамы Евросоюза живут в Болгарии — в среднем они рожают в 26 лет (см. инфографику). В свою очередь украинки уверенно обгоняют европейских соперниц — согласно данным Госстата, за 2017-й год на первого ребенка решались в среднем уже в 25,6 лет. При этом наши красавицы хотя и любят завести семью пораньше, но мировой тренд поддерживают: для сравнения в 2014-м первый ребенок появлялся у них в среднем в 24,9 года, и за пять лет они стали откладывать этот процесс почти на год. Эксперты говорят, что свою роль играет развитие деловой культуры и возрастающие карьерные амбиции женщин.

"Продолжается отход традиционно украинских стереотипов — дамы хотят уделить время карьере, чему ребенок может помешать. С другой стороны, работодатели пока мало толерантны к молодым женщинам — их берут на работу неохотно и стараются избавиться от них при удобном случае, — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля. — Однако уже есть в Украине компании, в которых существуют целые программы поддержки молодых мам в декрете. Например, когда молодой маме выплачивают солидный бонус в размере полугодовой зарплаты за то, что она выходит из декрета уже через семь месяцев. Или на весь срок декрета выплачивают полную зарплату".

Немалую роль играет и поддержка материнства от государства. Украинки получают 2207 грн в качестве пособия по беременности, а помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн, которые выплачиваются в течение трех лет. Также роженицы получают беби-боксы со всем необходимым для новорожденного на 5000 грн. И если боксы — это обычная практика почти во всех европейских странах, то суммы пособий на новорожденного там значительно выше. Например, в Италии в 2018-м молодые матери получали по 80 евро в месяц на ребенка до трех лет, а малоимущие семьи — 160 евро. Правда, в 2019-м эти выплаты сократили вдвое. В Болгарии ежемесячное пособие на ребенка составлет 20 евро, в Германии — 204 евро на первых двух детей вплоть до их 18-летия. А вот на третьего полагается уже 210 евро, на четвертого и следующих — уже по 235.

Напомним, ранее стало известно, что европейским папам разрешили уходить в декрет. Эксперты уже назвали это большим шагом для обеспечения равноправия полов.

Не отстают от европейцев и наши отцы. Украинские мужчины умеют заплетать дочерям косички и кормить их полезными овощами. Украинские папы, которые пошли в декрет вместо жен, уверены, что качественный уход за детьми не зависит от пола.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.