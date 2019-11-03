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Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль: видео

3 ноября, 13:41

Ракета доставит на МКС почти четыре тонны полезного груза

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию 3750 кг полезного груза.

Как сообщили в Конструкторском бюро "Южное" на своей странице в Facebook, успешный запуск был совершен 2 ноября, а украинцы разрабатывали основную конструкцию первой ступени ракеты.

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"Главный разработчик ракеты-носителя "Антарес" – американская корпорация Northrop Grumman. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ" Южное ", а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями" Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев),"Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими", – говорится в сообщении.

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На предприятии также отметили, что техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории конструкторского бюро "Южное".

Пуск ракеты был произведен в 15:59 из Центра космических полетов на острове Уоллопс, в штате Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал"по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и гражданских космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

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Источник: Сегодня

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