Украинско-Чешский форум и экономический прогноз от Всемирного банка: топ-темы дня

В Киеве начнется Украинско-Чешский бизнес-форум. Состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука с премьер-министром Чехии, запланирован подход к прессе.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проведет переговоры с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Состоится совместная пресс-конференция.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба презентуют парламентско-правительственную Евроинтеграционную платформу.
В представительстве Всемирного банка в Украине состоится презентация экономического прогноза для Украины. Во время презентации будет представлена позиция Всемирного банка относительно открытия рынка земли в Украине.
О том, какими были итоги понедельника, 18 ноября, читайте в аналитическом материале на сайте "Сегодня".
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