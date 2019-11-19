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Украинско-Чешский форум и экономический прогноз от Всемирного банка: топ-темы дня

19 ноября, 10:09

Вторник, 19 ноября, будет насыщен политическими и экономическими событиями

/ Фото: Pixabay

В Киеве начнется Украинско-Чешский бизнес-форум. Состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука с премьер-министром Чехии, запланирован подход к прессе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проведет переговоры с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Состоится совместная пресс-конференция.

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба презентуют парламентско-правительственную Евроинтеграционную платформу.

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СБА "Новатор" / Фото: ukrarmor.com

В представительстве Всемирного банка в Украине состоится презентация экономического прогноза для Украины. Во время презентации будет представлена позиция Всемирного банка относительно открытия рынка земли в Украине.

О том, какими были итоги понедельника, 18 ноября, читайте в аналитическом материале на сайте "Сегодня".

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переговоры министр Всемирный банк презентация Владимир Зеленский бизнес-форум Дмитрий Разумков Вадим Пристайко Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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