Украинская армия отказывается от символа советской эпохи

ВСУ до сих пор используют металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время

Фото: Минобороны Украины

Украинская армия отказывается от символа советской эпохи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1a7/2f5/5ca1a72f5a18f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1a7/2f5/5ca1a72f5a18f.jpg 2019-04-09T22:10:00+03:00 Украина ВСУ до сих пор используют металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время

Украинская армия перейдет на новые фляги для воды из пластика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня армейская фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего. Украинская армия до сих пор использует металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время", - говорится в сообщении.

Фляга сделана из легких термопластичных материалов, а также пластиковые материалы не будут содержать никаких вредных веществ. Новинку для украинского войска можно ожидать уже во второй половине этого года.

Как сообщалось, Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.

Также в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.

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