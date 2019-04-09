Украинская армия отказывается от символа советской эпохи
ВСУ до сих пор используют металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время
Украинская армия перейдет на новые фляги для воды из пластика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Сегодня армейская фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего. Украинская армия до сих пор использует металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время", - говорится в сообщении.
Фляга сделана из легких термопластичных материалов, а также пластиковые материалы не будут содержать никаких вредных веществ. Новинку для украинского войска можно ожидать уже во второй половине этого года.
Как сообщалось, Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.
Также в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.
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