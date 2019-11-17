Украинская армия получила десятки новых броневиков: что известно про СБА "Новатор"

«Новатор» развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, запас хода составляет около 700 км

СБА "Новатор" / Фото: ukrarmor.com

В Вооруженные силы Украины передана партия из нескольких десятков специальных бронированных автомобилей "Новатор".

Об этом со ссылкой на руководителя "Украинской бронетехники" Александра Кузьму сообщает Украинский военный портал.

Сначала бронированные автомобили поступят в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, а уже оттуда будут распределены в конкретной воинской части или нескольких. Информация о части, в которую поступят эти бронеавтомобили не сообщается.

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Бронеавтомобиль построен на специализированном двухосном шасси высокой проходимости Ford F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.

СБА "Новатор" бронированный, защита соответствует классу защиты ПЗСА-4 (от пули ЛПС 7,62 мм винтовочного патрона 57-Н-323с с расстояния 10 м). Противоминная защита днища способна выдерживать подрыв двух ручных гранат типа РГД-5.

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Он оснащен турбодизельным двигателем мощностью 300 л. с. (защищен со всех сторон дополнительными бронелистами) и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

"Новатор" развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, запас хода составляет около 700 км при расходе топлива по шоссе в 30 л. Этот бронеавтомобиль выдерживает боковой наклон в 45 градусов, преодолевает угол подъема в 60 градусов, а брод – глубиной не менее 0,7 метра.

Напомним, в июне 2018 тогдашний министра обороны Степан Полторак показал новый броневик "Новатор" для ВСУ . Тогда же было озвучено, что на эти автомобили могут быть установлены противотанковые ракетные комплексы украинского производства "Стугна" и "Корсар".

А в июле военные получили модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор" , а также 82-мм минометы украинского производства.

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