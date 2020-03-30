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  1. Последние новости Украины

Украинская армия понесла новые потери на передовой

30 марта, 14:21

Сергей Мартынец

Противник утром начал обстрелы на Донецком направлении

На Донбассе не утихает вражеский огонь. Уже сегодня с самого утра боевики обстреляли позиции украинской армии и ранили двух бойцов ВСУ. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, по украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Эвакуационной техникой воинов доставили в госпиталь, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

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"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – подчеркнули военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", з последние дни украинская армия давала адекватный ответ на провокации противника, чем нанесла ему серьезный урон. В штабе ООС назвал потери боевиков за неделю.

А тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов.

Также смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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