Украинская армия понесла потери: в ООС рассказали об утренних боях

Противник ночью молчал, а под утро возобновил атаки позиций украинской армии

Фото: "Сегодня"

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два обстрелы подразделений украинской армии, в результате чего был ранен один боец, сообщили в Минобороны

С 06:10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса.

Также противник с 10:40 до 11:25 со стороны оккупированного населенного пункта Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС (автоматический гранатомет станковый) и стрелковое вооружение.

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"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям", – сообщили военные.

Напомним, согласно данным штаба Объединенных сил, 21 декабря боевики хоть и уменьшили количество обстрелов, однако на фронте все равно обстановка неспокойная. Среди прочего враг применил и запрещенное "Минском" вооружение. Читайте подробнее о ситуации на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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