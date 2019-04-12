Украинская художница превращает глобусы в изысканные шедевры

Модели земного шара девушка расписывает в Петриковском стиле





Отметим, что зародилась эта декоративная техника в Днепропетровской области. Но Анна решила воспроизвести ее ​​оригинальным способом.

"Я подумала, что нужно нарисовать мир в цветах. Понятно, что это стал глобус. Самый лучшим холстом оказался глобус", – рассказала "Сегодня" художница.

Кроме того, постоянно рисовать цветы, птицы и плоды Анна не хотела и решила разнообразить классическую "Петриковку". Теперь на глобусах художницы можно увидеть экзотические цветы, змеи, драконы и тропические пейзажи. На рисование глобуса в классическом стиле девушке необходимо до пяти дней, а более экзотическая роспись продлится уже две недели.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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