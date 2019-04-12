Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинская художница превращает глобусы в изысканные шедевры

Сегодня, 13:59

Модели земного шара девушка расписывает в Петриковском стиле


Украинская художница Анна Львова превращает привычные школьные пособия в изысканные шедевры. Модели земного шара девушка расписывает в Петриковском стиле. Глобусы-писанки видели журналисты "Сегодня".

Отметим, что зародилась эта декоративная техника в Днепропетровской области. Но Анна решила воспроизвести ее ​​оригинальным способом.

"Я подумала, что нужно нарисовать мир в цветах. Понятно, что это стал глобус. Самый лучшим холстом оказался глобус", – рассказала "Сегодня" художница.

Кроме того, постоянно рисовать цветы, птицы и плоды Анна не хотела и решила разнообразить классическую "Петриковку". Теперь на глобусах художницы можно увидеть экзотические цветы, змеи, драконы и тропические пейзажи. На рисование глобуса в классическом стиле девушке необходимо до пяти дней, а более экзотическая роспись продлится уже две недели.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег мастер, писанки, художница, глобус, петриковская роспись

Вы сейчас просматриваете новость " Украинская художница превращает глобусы в изысканные шедевры". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ювелир из Харькова создала необычную коллекцию из серебра и попала в Книгу рекордов Украины

22 марта, 06:00

На изготовление нового изображения собачки уходит около недели

Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок

17 февраля, 03:07

Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники

В Чернигове мастерица создает необычные букеты с сюрпризом

13 февраля, 14:01

Из цветов с конфетами Валентина оформляет целые композиции

Бывший военный в Киеве стал уникальным мастером-кукольником

4 февраля, 14:03

Созданием кукол экс-танкист сначала занимался для реабилитации

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Сын ветерана АТО просит помощи. Его отца убили в Киеве

Нововведение для будущих украинских водителей: детали

В Украине изменят правила перевозки денег через границу

UFC 148. Убийственный нокаут Петиса в прыжке. Видео

Выборы-2019: Порошенко прибыл на канал 1+1 и пригласил Зеленского

Депутат Рады выдал "мудрость" о происхождении названий стран

Самые смешные фотографии животных
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Димаш Кудайберген выступил на вечере Аллы Пугачевой

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство