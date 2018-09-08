Украинская кухня покоряет Европу

Сегодня, 00:12

Отечественные рестораторы добились участия в одном из крупнейших кулинарных фестивалей Бельгии


Украинская кухня покоряет Европу. Отечественные рестораторы добились участия в одном из крупнейших кулинарных фестивалей Бельгии.

Но украинским шеф-поварам пока трудно выдерживать конкуренцию: самые большие толпы у стендов с азиатской едой, бельгийскими и французскими винами, то есть, блюдами и напитками, которые уже имеют мировую известность.

Фестиваль – это соревнования не только за желудки гостей, но и за национальное признание. Чтобы получить разрешение представить традиционные блюда украинской команде пришлось побороться.

Трудности возникли в прошлом году, когда украинские представители впервые подавали организаторам заявку на участие и описали меню. Выяснилось, что европейцы считают борщ и вареники чисто русскими блюдами.

Напомним, украинский шеф-повар раскрыл все тайны молекулярной кухни. Кулинары научились перерабатывать молекулярную структуру привычных нам блюд. Шеф-повара, как ученые, работают со шприцами и используют экстремальные температуры, например, минус 196 градусов. Так из твердого огурца можно сделать желе, из воды – пенку, а томатный сок окрасить в белый цвет. 

Также сообщалось, что в Киеве становится популярной вьетнамская кухня.
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"Сегодня"

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