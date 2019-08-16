Украинская мода 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости

Стиль 90-х — это лосины, "мерсы", мобильные "кирпичи" и "леопард"

Мини-бикини-95. Конкурс красоты с дефиле в купальниках проходил на Певческом поле в День молодежи / Фото: Григорий Салай, Сегодня

28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать вместе! Как гривня меняла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять, и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".

Мини-бикини-95. Конкурс красоты с дефиле в купальниках проходил на Певческом поле в День молодежи / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В мире животных. Сейчас "леопард" вернулся / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Мода в Опере. В 1998-м на Неделе высокой моды и люкс прет-а-порте в Киеве участвовали Лакруа и Унгаро / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Контрактовая ярмарка. В 1995 году и на подиуме, и на улицах ходили в длинных двубортных пальто / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Странные танцы. День молодежи на Певческом поле, Киев, 1995 год. Элитная "фан-зона" — у сцены, но главное веселье — на склонах / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Осень в небе. Улыбки, прогулки... А ведь это в 1998-м эвакуируют "заминированную" "Прессу Украины" / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Красота-2000. Конкурс проводили Минэкономики и Союз парикмахеров! / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня Реклама

Говорит Турчинов. Первые мобильные телефоны выглядели, как рации, и прозвище "кирпич" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Общий язык. За норок и песцов еще не переживали: политики щеголяли в шубах, электорат старался соответствовать / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Голова в тепле. Мода на меховые шапки досталась нам в наследство от СССР и поддерживалась даже на рынках / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Красота-2000. Конкурс проводили Минэкономики и Союз парикмахеров! / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Все цвета Рады. Пестрые галстуки добавляли первым депутатам настроения / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Игровые автоматы. На смену "Морскому бою" и "Городкам" пришли стрелялки, которыми увлеклись даже взрослые / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Эх, прокачусь. "Мерсы", особенно 600-е, были верхом крутизны, пределом мечтаний и героями анекдотов / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сервиз из "стенки". Никаких юморных надписей на чашках — все чинно, благородно, в цветочек / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Троещинский рынок. На окраину Киева ехали прибарахлиться. Например, лосинами / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Неземная элегантность. Космонавт Леонид Каденюк на летнем отдыхе / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Неубиенная "классика"! Жажда — ничто, имидж все: носки & сандалии / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Деловые люди. В 1997-м горсовет пикетировала гильдия предпринимателей / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

1998. "Сегодня" еще со старым лого и закат эпохи дипломатов / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже публиковали первую часть спецпроекта Украина 90-х глазами "Сегодня". В ней мы вспоминали доллар по 5, таксофоны, видеопрокат, кожаные "косухи" с рынка и квас из бочки.

Видео: Сегодня

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