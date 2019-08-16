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Украинская мода 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости
Сегодня, 07:19
Стиль 90-х — это лосины, "мерсы", мобильные "кирпичи" и "леопард"
28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать вместе! Как гривня меняла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять, и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".