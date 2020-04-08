Украинская помощь Италии в борьбе с COVID-19: в Рим отправили самолет с 5 тоннами антисептика

Украина продолжает помогать Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня утром, 8 апреля, из "Жулян" в Рим отправили еще один самолет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", – написал он.

Видео: Антон Геращенко, Facebook

По словам Геращенко, это – "жест дружбы и благодарности". Ведь каждый итальянские врачи каждый день борются за жизни людей из многочисленной украинской диаспоры в стране. Четырех наших граждан спасти не удалось – вирус унес их жизнь.

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"Но есть и хорошая новость, вчера в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19. По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта", – отметил Геращенко.

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Фото: Антон Геращенко, Facebook

Он добавил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному Указу Президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и "может закрыть любые потребности Европы".

Мы уже сообщали, что в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер. Итальянцы очень тепло встретили украинских медиков.

Как переживают пандемию COVID-19 в Милане – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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