Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю

10 ноября, 04:30

11 оккупантов уничтожены, еще 19 – получили ранения различной степени тяжести

Могилы боевиков в Донецке

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

С 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них – санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.

Об этом со ссылкой на разведку Объединенных сил штаб ООС сообщает на своей странице в Facebook.

В штабе напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Реклама

В то же время напомним, что безвозвратные потери ВСУ за 1-8 ноября составили четыре человека.

В тренде
Украинский генерал напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м
Генерал-майор Богдан Бондарь / Фото: Facebook Операция объединенных сил

Так, 7 ноября погиб боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Герман Бродников . 23-летний парень был убит, когда боевики из ПТУРа обстреляли его грузовой "Урал".

8 ноября скончался и его побратим, 37-летний Геннадий Моторин , который получил тяжелые ранения после выстрела боевиков управляемой ракетой в грузовик. Боец получил ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей. Он был самым тяжелым из троих раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако он не выжил.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс разведка штаб потери ВСУ ООС потери боевиков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видео
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видеоЗапад
Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фото
Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фотоХарьков
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Стресс-тест ПриватБанка завершен: НБУ озвучил итоги
Стресс-тест ПриватБанка завершен: НБУ озвучил итогиФинансы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...