Украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

С 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них – санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.

Об этом со ссылкой на разведку Объединенных сил штаб ООС сообщает на своей странице в Facebook.

В штабе напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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В то же время напомним, что безвозвратные потери ВСУ за 1-8 ноября составили четыре человека.

Так, 7 ноября погиб боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Герман Бродников . 23-летний парень был убит, когда боевики из ПТУРа обстреляли его грузовой "Урал".

8 ноября скончался и его побратим, 37-летний Геннадий Моторин , который получил тяжелые ранения после выстрела боевиков управляемой ракетой в грузовик. Боец получил ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей. Он был самым тяжелым из троих раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако он не выжил.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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