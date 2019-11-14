Украинская разведка рассказала, как боевики нагнетают обстановку на Донбассе

REUTERS/Alexander Ermochenko

Подконтрольные России боевики активизировали усилия по дестабилизации обстановки за пределами районов разведения сторон в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Для провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.

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Кроме того, на передовую соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз. "армейских корпусов" ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня, сказано в сообщении.

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Напомним, именно 12 ноября на мине подорвались двое украинских военных из 128-й бригады ВСУ, которые выполняли обход позиций в районе поселка Новотошковское Луганской области.

Также стало известно, что в районе Докучаевска тяжелые ранения получил командир бригады, полковник Евгений Коростелев и еще трое офицеров части , которые попали под обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета.

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