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Украинская разведка засекла на Донбассе российских инструкторов: готовят диверсантов и снайперов

5 июня, 13:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оккупанты оттачивают мастерство в боевых условиях

Российские военные продолжают использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Нашей разведке стало известно, что в начале июня через неконтролируемый Украиной участок границы в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз. "армейских корпусов" ВС РФ скрыто прибыли группы российских инструкторов для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

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Ранее сообщалось, что украинская разведка вскрыла планы оккупантов по эскалации боевых действий на Донбассе .

Также сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе российские оккупанты проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня .

Напомним, что на Донбассе не утихают обстрелы:

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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Донбасс разведка спецназ боевики снайперы диверсанты ГУР МОУ

Источник: Сегодня

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