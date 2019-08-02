В Группе Нафтогаз уверены, что каждая семья может повлиять на повышение уровня энергоэффективности в стране

Украинская семья втрое сократила расходы на отопление и горячую воду: как это удалось https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/unnamed%20%281%29.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/unnamed%20%281%29.jpg 2019-08-02T14:53:00+03:00 Украина В Группе Нафтогаз уверены, что каждая семья может повлиять на повышение уровня энергоэффективности в стране

Уже через два месяца в Украине начнется новый отопительный сезон. И чем ближе к нему, тем больше украинцы волнуются по поводу тарифов и крупных сумм в платежках. При этом не все задумываются, что экономное и эффективное потребление газа не только позволит платить меньше, но и станет вкладом в повышение энергонезависимости всей страны. Именно так объясняют подход к потреблению газа в крупнейшей украинской газодобывающей компании "Укргаздобыча", которая обеспечивает три четверти всей добычи газа в стране.

Посмотрим на вопрос потребления газа с двух сторон: с точки зрения государства, которое обеспечивает этим ресурсом граждан, и с точки зрения обычной украинской семьи. Как известно, Украине есть чем гордиться в сфере добычи газа: мы – одни из лидеров в Европе по объемам залежей, мы занимаем первое место среди европейских стран по количеству работающих буровых установок, мы устанавливаем рекорды по добыче газа. При этом процесс добычи очень дорогой, две из трех пробуренных скважин оказываются непродуктивными, а между нахождением месторождения и попаданием газа в дома украинцев проходят годы. В то же время каждая украинская семья заинтересована иметь тепло в доме за разумные деньги уже сегодня. Можно ли этого достичь?

Например, Группа Нафтогаз начала внедрение программы "Доступное тепло", в рамках которой меняет отопительное оборудование в квартирах и домах граждан на современное, более экономное. Ведь неэффективные системы отопления – это завышенное потребление газа, большие счета для потребителей.

Мы нашли семью, которой удалось сократить втрое расходы на отопление и горячую воду. Это Эдуард и Оксана Кинш из Кропивницкого, которые воспользовались программой "Доступное тепло" по замене систем отопления и установили себе новый котел. Теперь они используют меньше газа, поэтому и меньше за него платят, и при этом обеспечивают комфортные условия дома.

"Нужна горячая вода – мы включаем горячую воду. Идем на работу – котел выключается, поддерживает температуру... Красота ", - радуется Эдуард Кинш.

Дом площадью 67 квадратов энергоэффективный газовый котел нагревает за 15 минут. И никакого обогрева улицы – температура регулируется непосредственно в квартире. Теперь отопительный сезон обходится семье в три раза дешевле.

"За февраль было две сто шестьдесят три – это было в 18-м году. А в 19-м году вот я платила в марте за февраль – 838 гривен", - подсчитала Оксана Кинш.

Участники программы по переходу на более эффективное энергопотребление получают компенсацию в размере 35% стоимости оборудования, материалов, монтажа и проектной документации.

"Это программа, которая позволяет возместить часть расходов, которую человек несет на эту систему отопления или этот котел. По программе возмещается около трети средств", - объясняет заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

Пока программа действует в Кропивницком и нескольких других городах.

В дальнейшем Нафтогаз будет только расширять географию программы. Для этого компания договорилась о существенных скидках с ведущими производителями котлов и другого оборудования. Также компания ведет активный диалог о сотрудничестве с местными органами власти. Но главное, чтобы о программе "Доступное тепло" узнали как можно больше простых людей – ведь именно они больше всех нуждаются в поддержке и именно от их активности зависит повышение уровня энергоэффективности в стране.

В Группе Нафтогаз уверены, что только с помощью каждой семьи можно достичь украинской энергонезависимости – даже после того, как газ прошел немалый путь от поиска и разработки до добычи.

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