Украинская вертолетная авиакомпания "ЭЙР ТАУРУС" – о работе во всем мире

О востребованности украинской авиакомпании в мире

Состояние украинской гражданской авиации процветающим нельзя назвать. В этой сфере работают около десяти компаний и об их деятельности не услышать каждый день с экранов телевизоров и не прочитать на страницах газет. Однако эта деятельность пользуется большим спросом в авиационной сфере. В украинской вертолетной авиакомпании "ЭЙР ТАУРУС" рассказали о своих трудовых буднях.

Хорошая репутация – это ежедневный труд

Недавно авиаперевозчик "ЭЙР ТАУРУС" отпраздновал одиннадцатилетие своей работы. За это время произошло много событий в стране и в самой компании, которые можно считать судьбоносными.

Получив сертификат эксплуатанта Государственной авиационной службы Украины, - это дает возможность коммерческой эксплуатации вертолетов типа Ми-8МТВ-1, компания с головой углубилась в работу. Сначала это были авиаперевозки в одной стране, затем шаг за шагом компания начала расширять горизонты своей деятельности. С момента создания в "ЭЙР ТАУРУС" понимали, что образцовая работа – это кредо, по которому они будут работать.

В 2010 году компания получила разрешение на выполнение международных коммерческих полетов и начала работать за пределами страны, зарекомендовав себя как надежного партнера и добросовестного исполнителя авиационных услуг. Шаг за шагом – приобретая хорошую репутацию на международном рынке. Именно эта дата стала ключевым событием и переломным моментом деятельности. Так как с этих пор работа компании сосредоточилось именно на международных рынках. Авиаперевозчик подал заявку во Всемирную продовольственную программу ООН (UN WFP) и был зарегистрирован как официальный поставщик авиауслуг для UN WFP с возможностью предоставлять вертолеты для различных проектов UN WFP.

"В течение деятельности авиакомпания "ЭЙР ТАУРУС" зарекомендовала себя ответственным субподрядчиком и для Государственного департамента США, и была выбрана в качестве главного партнера для двух основных генеральных подрядчиков правительства США в рамках программы "AFRICAP III", – рассказывает директор ООО "ЭЙР ТАУРУС" Олег Александрович Гришков. – Наша работа продолжилась с еще большей настойчивостью и усердием. В последние годы привлечены и иностранные инвестиции. Владельцы вертолетов – крупные американские компании, в том числе Katmai Government Services".

По словам руководителя, хорошая репутация – важная составляющая работы. Именно этот фактор способствовал тому, что соучредитель авиакомпании "ЭЙР ТАУРУС" – компания AYR AVIATION LTD (Великобритания) была выбрана одной из трех авиакомпаний для предоставления авиаподдержки Департамента международного развития Великобритании (DfID) в рамках многолетнего контрактного соглашения. Следует заметить, что компания AYR AVIATION LTD уже 20 лет в бизнесе, сотни чартеров и долгосрочных проектов, 300000 летных часов. Соучредитель является одним из ведущих поставщиков авиационных услуг в авиационной отрасли. Профессионализм, знания и преданность гарантируют успех каждой миссии по всему миру.

А одно из значимых событий в развитии компании – регистрация в прошлом году в качестве официального поставщика авиауслуг для Организации Объединенных Наций.















Рабочий день: перевозки и стихии

Сфера деятельности компании достаточно велика. "ЭЙР ТАУРУС" предоставляет услуги по перевозке пассажиров, грузов (в том числе и опасных), медицинской помощи, а также авиационных работ (аэрофотосъемка, патрулирование и т.п.) в Европе, Африке и странах СНГ.

Высокий спрос, по словам авиаперевозчика, на воздушные суда (флот состоит из 4 вертолетов) на тушение лесных пожаров. Без всякого преувеличения "ЭЙР ТАУРУС" может сказать, что имеет достаточный опыт в этом виде полетов. С 2015 по 2018 годы компания обслуживала Турцию и Грецию, где были сильны лесные пожары.

"Также наша постоянная работа – это участие в гуманитарных миссиях и ликвидации последствий техногенных и других катастроф под эгидой Госдепартамента США и других правительственных агентств США. Например, мы поставляли вертолеты для DOS / USAID для ликвидации эпидемии Эбола (CNMETU) в Республике Либерия (Западная Африка), – рассказывает Олег Гришков. - Мы работали в таких странах, как Республика Южный Судан, Республика Уганда, Пакистан, Чад и другие. Сегодня два воздушных судна работают в Республике Мозамбик, где был циклон Идай, в результате чего пострадало много людей. Кстати, к ситуации в Мозамбике было приковано внимание всех мировых СМИ. Съемочная группа Sky News сопровождала наш экипаж и снимала репортаж о ситуации. Наш вертолет прибыл туда первым. На месте его встречал официальный представитель Департамента по международному развитию Великобритании. Сам проект в Мозамбике спонсировало, в том числе, правительство Великобритании".

Как заказывают услуги?

По словам руководства, если компания стремится принять участие в тендерах, нужно соответствовать квалификационным требованиям заказчика, определиться с соответствием конкретного тендера по профилю компании, правильно подготовить тендерную документацию и передать ее на рассмотрение заказчику. Если компания побеждает в соответствующем тендере, это означает, что вертолеты вскоре отправятся оказывать услуги. Командировки могут длиться до четырех месяцев.

"Следует заметить, что место базирования вертолетов определено – аэропорт Энтеббе (Республика Уганда). В случае победы в тендере именно с этого места вертолеты направляются в оперативные точки следующего базирования. Экипаж преодолевает большое расстояние для того, чтобы добраться из Украины в первоначальные места нахождения воздушных судов, чтобы в дальнейшем осуществить перелет к месту выполнения работ. Ведь без квалифицированного персонала предоставлять услуги такого характера невозможно. К членам экипажа и авиационного персонала относятся: командир воздушного судна, второй пилот, инженер бортовой, авиационный техник по планеру и двигателям, авиационный техник по приборам и электрооборудованию. Именно на этих специалистах держится деятельность ООО "ЭЙР ТАУРУС. Их ежедневный тяжелый труд не только спасает жизни людей, но и повышает репутацию компании среди деловых партнеров", – поясняет директор ООО" ЭЙР ТАУРУС".

Миссия выполнима

Если пилоты самолетов всегда знают, когда у них рейс, то управляющие воздушными судами "ЭЙР ТАУРУС" работают совсем по другому принципу.

"Мы никогда не знаем, куда судьба забросит в следующий раз. Иногда условия нормальные, а порой жить приходится в спартанских условиях, работать много и тяжело. Например, когда мы тушили пожары в Турции – это была настоящая проверка на профессионализм. Там была настолько задымленная местность, что мы сами сейчас удивляемся, как тогда справились! Нужно было летать так, как большинство пилотов только в теории учат. Но мы справились с задачей и всегда были на хорошем счету , - рассказывает Юрий Гетьман, пилот и заместитель директора компании" ЭЙР ТАУРУС ", на счету которого 4,5 тысячи летных часов. - Вспоминаю последние командировки в Республику Мозамбик, где бушевал циклон Идай. Компания перевозила продовольственные товары, лекарства и транспортировали представителей заказчика. Один полет – это около 10 000 кг груза. За время работы наши команды не допустили ни одного срыва и показали самый высокий уровень подготовки".

Юрий Гетьман, пилот и заместитель директора компании "ЭЙР ТАУРУС".

Юрий Гетьман подчеркнул, в процессе такой работы понимаешь, что нет ничего невозможного и что преодолеть можно любые препятствия, а помощь ближнему – это не пустой звук. Правда, по его словам, есть одна важная деталь – в команде должно быть полное понимание и доверие, умноженное на профессионализм высокого уровня.

"Если ты не доверяешь команде, а они не могут опереться на твое плечо, ничего путного не выйдет из такой работы. Если ты не готов быть точным и педантичным, посвящать всего себя работе, которую здесь и сейчас выполняешь, то такая важная миссия не для тебя", - говорит пилот.

На услуги есть спрос

"ЭЙР ТАУРУС" – прогрессивная компания, одно из основных направлений деятельности которой – функционирование в качестве поставщика авиационных услуг. Фундаментальным принципом деятельности компании является командная работа, направленная на достижение общей цели. В компании гордятся приобретенной высокой репутацией в своей области и в дальнейшем будут расширять свою деятельность и открывать новые горизонты.

ООО "ЭЙР ТАУРУС"/ AIR TAURUS LLC

+380 (0536) 75-85-76; + 38 (0536) 75-85-75

officeairtaurus@gmail.com

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