Украинские боевые части недоукомплектованы почти наполовину: почему увольняются офицеры

Только за январь-июнь текущего года из рядов Вооруженных Сил Украины уволилось более одиннадцать тысяч офицеров и контрактников

Подставлять голову под пули за семь тысяч гривен, или собирать яблоки в Польше за восемнадцать тысяч? Что лучше? Ответ очевиден, хотя вопрос и некорректен. Потому идти на смерть – сегодня это еще и Родину защищать. Ну, а ехать за границу – это уже искать лучшей доли. Но почему тогда первое дешевле второго? Между тем, боевые части недоукомплектованы почти наполовину. Уходят боевые офицеры, а набирают выпускников военных кафедр. Разве можно с такой тактикой победить в войне?

В следующем году зарплату военным могут повысить на 30-40 процентов. Но – это будет завтра, а война продолжается сегодня.

Недавно в средствах массовой информации появилась копия письма министра обороны к премьер-министру. В нем руководитель военного ведомства просит выделить дополнительные 4,5 миллиарда гривен на повышение зарплаты военнослужащим.

Только за январь-июнь текущего года из рядов Вооруженных Сил Украины уволилось более одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, которые имели военный опыт и на подготовку которых государством потрачены большие средства.

Как свидетельствует опрос военнослужащих, причиной возможного увольнения с военной службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных).

Журналисты обратились к Генеральному штабу. Там говорят, что к концу года право на увольнение получат еще 18 000 офицеров и контрактников.

На передовой журналисты выясняют, что причиной увольнения является не только заработная плата.

Так называемые "атошные" выплаты составляют десять тысяч гривен. А когда боец возвращается в ППД – пункт постоянной дислокации, то он уже живет на одну зарплату.

В Генеральном штабе соглашаются. Именно поэтому руководством вооруженных сил инициируется вопрос об увеличении размеров, где базовым размером предлагается около 15 000.

Также некоторые военные видят детей и жен лишь несколько недель в году. В Генштабе уверяют, что пытаются решить и эту проблему. Прорабатывается вопрос о предоставлении времени отдыха за выполнение служебных обязанностей за выходные праздничные дни будучи в командировке, а также дополнительных отпусков связанных с выполнением боевых задач, как участнику боевых и других. Работа началась в этом направлении.

Понятно, что семья солдата не может быть рядом, на передовой. Впрочем, когда боец возвращается в пункт постоянной дислокации, бывает так, что часть, например, – в Днепре, а семья – в Харькове. Нужно жилье.

И если офицер еще может позволить себе снять квартиру, то для рядового – это уже бремя. Этот вопрос пытаются решить компенсациями за аренду жилья.

Несмотря на то, что страна избрала курс на интеграцию в НАТО, бойцы говорят: советские методы действуют до сих пор. Один из них – бумажная бюрократия. Боевая машина выехала на передовой – бумажка, пулемет выстрелил – бумажка.

В Генштабе отвечают: мол, бумажной работы не так уж и много.

Все эти вопросы в общем становятся поводом для увольнения со службы.

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Контракт Олега закончился месяц назад, разрывать он его не будет. Потому что живет по принципу "если не я, то кто?" И таких, как он, в рядах вооруженных сил – тысячи. Однако, есть и другая поговорка: "народ, который не желает кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую".

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