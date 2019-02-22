Украинские бойцы получили броневики "Варта": появились фото машин

Данные бронированные автомобили усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в рамках ООС

Фото: Минобороны Украины

Украинские бойцы получили броневики "Варта": появились фото машин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/028/a6d/5c7028a6d4118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/028/a6d/5c7028a6d4118.jpg 2019-02-22T19:05:33+02:00 Украина Данные бронированные автомобили усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в рамках ООС

Военнослужащие отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты получили современную разработку отечественного военно-промышленного комплекса – 15 бронеавтомобилей "Варта".

Машины им передали военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Хмельницкой области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины 22 февраля,.

















"У нас уже есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных гигантов. Надеемся, что во время выполнения боевых задач на линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев", – сказал по этому поводу главный сержант взвода морской пехоты Василий Бабийчук.

В Минобороны отметили, что данные броневики усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в рамках операции Объединенных сил.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором показан весь процесс изготовления украинской бронемашины "Варта": от проектирования, варки и шлифовки до покраски корпусов.

При этом при сборке "Варты" используется исключительно ручной труд. Судя по ролику, ни о какой автоматизации производства речи не идет:

Мы также писали, что "Варта" была разработана предприятием "Украинская бронетехника" и сконструирована с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения. В этом бронеавтомобиле используется шасси, специально приспособленное к эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Также сообщалось, что "Укравтобуспром" разрабатывает новый легкий тактический бронированный автомобиль Сavalier 4×4.

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