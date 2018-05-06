Украинские десантники показали солдатам НАТО, как отражать атаку противника
Наши военные снова вызвали восторг американцев
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Фото: www.mil.gov.ua
Украинские десантники во время международных учений Combined Resolve X удивили своих американских коллег умением отражать атаку противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В ходе международных учений Combined Resolve X сводный отряд украинских десантников и танкистов углубился в тыл врага и захватил доминирующую над городом Равенсдорф высоту. Заминировав пути и создав сеть опорных и наблюдательных пунктов, украинские военнослужащие перешли к обороне", – говорится в сообщении.
Несмотря на то, что во время учений "враг" пытался обнаружить украинские позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов и штурмовал их на бронемашинах Bradley, в ходе боя украинцы уничтожили 4 бронемашины и 80 процентов личного состава противника. А в ходе повторного штурма представители сил BLUEFOR потеряли две бронемашины и отступили.
"У нас здесь происходит очень много ротаций, как правило, ты не видишь ничего нового, но эта ротация – исключительная. Украинские военные показали вещи, которые я раньше не видел. Я думаю, что солдаты сил "OPFOR" – все они немного учатся в украинцев. Я доволен этими учениями, – заметил капитан Холд, офицер связи ВС США.
Напомним, и ранее на международных учениях Combined Resolve X украинцы из 79-й десантно-штурмовой бригады и танкисты 14-й отдельной механизированной бригады вызвали восторги американцев, которые признались, что им "остается только наблюдать" за действиями бойцов ВСУ.
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