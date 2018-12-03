Украинские дипломаты пытаются попасть к пленным морякам в СИЗО

Члены украинского дипкорпуса в Москве обратились в министерство иностранных дел РФ и в администрации следственных изоляторов с просьбой насчет посещения украинских моряков, захваченных ФСБ около Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе раненых", – сообщила она, обещав немедленно сообщить об ответе российских властей.

По словам Денисовой, консульские сотрудники займутся сбором информации о тюремных счетах украинских моряков и способе перевода денег на них, чтобы сообщить об этом семьям военнопленных украинцев.

Напомним, ранее эксперт по международному праву Роман Шахматенко в комментарии сайту "Сегодня" пояснял, почему на сегодняшний день юридических инструментов, чтобы быстро вернуть в Украину захваченных Россией в Черном море моряков, совсем немного, и поэтому в ситуации с освобождением пленных украинцев в большей мере сыграют дипломатические и политические инструменты.

Как сообщалось, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста, после чего из Крыма их доставили в Москву.