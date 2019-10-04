Украинские дороги и Славомир Новак: что успел сделать польский реформатор за три года

Славомир Новак. Фото: прес-служба "Укравтодора"

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"Я не думал, что выдержу так долго", признается уже бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Он единственный из приглашенных правительством иностранцев продержался так долго на руководящей должности. В Польше Новак работал министром транспорта, министром Кабинета министров в правительстве Дональда Туска, депутатом Сейма. А в 2016-м украинское правительство пригласило его возглавить "Укравтодор".

"Когда министр инфраструктуры Омелян предложил мне должность, я для себя сказал, что это будет не больше года. Прошло три", – начал Славомир Новак свой отчет за три года работы в Украине

На 2016 год, по оценкам Всемирного банка, 95% украинских дорог были в критическом состоянии. Это следствие бесхозяйственности и неразумной тратой денег десятилетиями, считает Новак. Финансирование отрасли зависело от политических решений, тендеры на ремонты проходили не прозрачно, а качества контроля дорог не было.

"Дорожная реформа, которую Украина начала, Польша проходила в девяностые-нулевые. Украина тогда потеряла время, и наверстать его будет сложнее и дольше", – говорит бывший руководитель "Укравтодора".

Протяженность украинских дорог – 170 тыс. км. Они делятся на международные, национальные и местные. Местные дороги "Укравтодор" в рамках децентрализации передал регионам . Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. "Укравтодор" отвечает только за 46,9 тыс. км дорог государственного значения. Это первое важное изменение.

Фото: Прес-служба "Укравтодора"

В Украине заработал Дорожный фонд. Он наполняется из трех источников: акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты и с импортируемых в Украину транспорта и шин. Эти деньги целевые – их нельзя потратить ни на что другое, кроме ремонта дорог. На полную фонд заработает в 2020 году. По словам Новака, планируется, что в Фонд будет также поступать плата с грузовиков весом более 12 тонн, прибыль от разрешений на рекламу вдоль дорог, штрафы. Из Фонда 60% идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значение. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.

До 2022 года "Укравтодор" должен соединить качественными дорогами все областные центры. Это прописано в Программе развития сети дорог 2018-2022. Уже отремонтированы дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий, Киев-Житомир-Ровно-Львов-Ужгород, Львов-Ивано-Франковск-Черновцы, Запорожье-Днепр, Ровно-Тернополь, Луцк-Львов.

Запущен проект GoHighway. "Экономика современных государств развивается между портами. Например, в Европе главные транспортные коридоры ведут от Балтийского до Адриатического моря, от Северного до Адриатического моря, от канала Ла-Манш и Северного моря до Средиземного. Это создает TEN-T сеть (трансъевропейская транспортная сеть – Ред.). Поэтому Украине надо соединять порты Одессы, Николаева, Херсона с портами Западной Европы", – замечает Новак. Проект GoHighway начал реализовываться в 2017-м, он предполагает ремонт и строительство дорог от Одессы до Гданьска. Это дороги Львов-Тернополь, Тернополь-Хмельницкий, Хмельницкий-Винница, Винница-Немиров, Умань-Одесса.

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В Украине можно строить дороги на условиях концессии . Государство может отдать участок земли инвестору, который построит дорогу и будет иметь право брать плату за проезд. После окончания срока концессии дорога переходит в государственную собственность. Первой концессионной дорогой может стать дорога от Львова до украинско-польской границы (Львов-Краковец). Также есть потенциал строить новые дороги по маршрутам Львов-Ужгород, Львов-Тернополь, Киев-Белая Церковь, объездная Киева.

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Взвешивание грузовиков в движении . Это "умная" система сбора информации о транспорте, который движется по дороге: дата и время проезда, температура воздуха и дорожного покрытия, скорость и направление движения, номерной знак, габаритные размеры, общий вес. Система будет также фиксировать нарушения. В этом году заработает шесть площадок на въезде в Киев. Первые уже функционируют. Со временем должно появиться 100-200 таких систем по всей Украине на всех отремонтированных дорогах.

Теперь дороги ремонтируются под гарантии . Введен контроль качества выполненных работ. Кроме ежедневных проверок на площадках во время ремонта проходит две проверки в год – на начало строительного сезона и по завершению. Выявленные недостатки подрядчик ликвидирует за свой счет. Введен европейский стандарт гарантии на строительство дорог. Все контракты на дороги госзначения подписываются на условиях пятилетней гарантии на средний ремонт и на десять лет на капитальный.

За три года в Украине отремонтировано почти 7000 км дорог, говорит Новак. Отремонтировать все 170 тыс. км за три года невозможно. Но за это время можно дать начало изменениям, которые будут давать результат в будущем.

"Дальнейшее развитие должно быть быстрее и эффективнее. Строительная машина уже работает, нужно лишь топливо – стабильное финансирование и правильные управленческие решения. Возглавить отрасль в 2016 и в 2019 годах – две большие разницы", – отметил Новак.

В конце сентября и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак написал заявление об отставке. 25 сентября Кабмин одобрил отставку Новака и второго сентября назначил временно исполняющим обязанности руководителя "Укравтодора" Олега Федоренко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как с требованием отремонтировать дорогу жители 11 сел Львовщины перекрыли трассу Львов-Ужгород.

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