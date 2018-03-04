Украинские хакеры наносят ущерба на сотни миллионов евро

В Киеве на съемной квартире киберполицейские поймали хакера, за которым охотились силовики 30 стран, в том числе и украинские. Как выяснила "Сегодня" из собственных источников, речь идет об уроженце Якутии, имеющем украинское гражданство — 34-летнем Геннадии К. Украинские полицейские считают его организатором интернет-платформы, которая могла за один день заразить вирусами до 500 тыс. компьютеров.

По словам копов, задержанный может быть причастен к тому, что интернет-платформа использовалась для запуска и управления глобальными вредоносными атаками и для отмывания денег.

"Например, в Германии, по оценкам экспертов, работа этой интернет-площадки принесла убытков на 6 млн евро, а общемировой ущерб исчисляется сотнями миллионов евро", — сообщили нам киберкопы.

Также выяснилось, что ранее, в 2016-м, Геннадий К. уже был фигурантом громкого скандала. В ноябре 2016 года он находился в Полтаве. Тогда в его квартиру нагрянули полицейские, чтобы провести обыск, но мужчина, недолго думая, открыл огонь в сторону копов.

Как рассказали "Сегодня" в облпрокуратуре Полтавщины, в отношении Геннадия К. было открыто уголовное производство по факту покушения на убийство копа. Несмотря на богатый "послужной список", хакер был отпущен судом, после чего исчез. Задержан снова был уже на днях в столице. За покушение на жизнь полицейского ему грозит до 15 лет тюрьмы.

За рубежом

Хакеры-украинцы, за которыми охотятся по всему миру, — не редкость. На днях польские СМИ сообщили, что в Польше был задержан 44-летний украинец, который якобы был в составе группировки хакеров. Она, в свою очередь, распространяла вирусы и нанесла ущерб в несколько миллионов долларов. А в прошлом году разразился скандал с нашим хакером, которого в США признали виновным в воровстве информации. Приговор — 2,5 года тюрьмы.

Берут в криптовалюте

В Украине только за прошлый год полицейские зарегистрировали 2573 уголовных правонарушения в сфере использования компьютеров. Это в три раза больше, чем в 2016-м, когда в системе МВД появилась киберполиция. Несмотря на наличие в Украине киберполицейских, обратиться к услугам хакера не является проблемой. В сети тысячи рекламных объявлений, которые предлагают взломать почту или страницу в соцсети (стоимость незаконной услуги — около 2000 грн).