Украинские конструкторы начали разработку новой БМП

Сегодня, 15:05

Первый опытный образец боевой машины выпустят уже в 2019 году


Фото: пресс-служба Кабмина

Фото: пресс-служба Кабмина

Фото: пресс-служба Кабмина

Конструкторы Харьковского бронетанкового завода начали разработку новой боевой машины пехоты БПМ-У. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Сейчас "Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова" разрабатывает боевую машину пехоты БМП-У, которая заменит БМП-1 и БМП-2. Ее главным боевым заданием будет транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений", – говорится в сообщении.

По расчетам конструкторов уровень защиты БМП-В будет на 10-12% выше БТР-4. Прогнозируется, что первый опытный образец машины выпустят уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Недавно разведывательные подразделения Операции объединенных сил получили новое современное вооружение. Разведчики уверяют, что эффективность и оперативность их работы увеличилась в разы. 

Напомним, 13 декабря прошлого года украинским спасателям Япония передала внедорожники и новейшие миноискатели. Новыми автомобилями доукомплектуют подразделения на Волыни, в Запорожье и на юге Украины, а миноискатели обещали отправить в зону АТО.
бмп

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