Украинские корабли идут домой после российского плена

В ВМС заявили, что украиские корабли уже по пути на материковую Украину

Украинские корабли, которые были захвачены Российей Азовском море в ноябре 2018 года, уже по пути на материковую Украину. Малые бронированные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" встречены украинскими буксирами возле Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины

"Сейчас украинские буксиры Титан, Гайдамаки и поисково-спасательное судно Сапфир вместе с катерами и буксиром (возвращенными РФ) начали движение в направлении материковой Украины", — сообщили в ВМС.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые должны забрать корабли, которые возвращаются из России, обогнули Южный берег оккупированного Крыма.

В тренде Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео".

Как сообщали новости "Сегодня", 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама