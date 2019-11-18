Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Украинские корабли идут домой после российского плена

18 ноября, 13:35

В ВМС заявили, что украиские корабли уже по пути на материковую Украину

Украинские корабли, которые были захвачены Российей Азовском море в ноябре 2018 года, уже по пути на материковую Украину. Малые бронированные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" встречены украинскими буксирами возле Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины

"Сейчас украинские буксиры Титан, Гайдамаки и поисково-спасательное судно Сапфир вместе с катерами и буксиром (возвращенными РФ) начали движение в направлении материковой Украины", — сообщили в ВМС.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые должны забрать корабли, которые возвращаются из России, обогнули Южный берег оккупированного Крыма.

В тренде
Украина получила безвиз с тихоокеанским государством
Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео".

Как сообщали новости "Сегодня", 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ВМС Никополь Бердянск корабли судно буксир Гайдамаки ВМС Украины Яны Капу

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую воду
Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую водуЭкономика
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Ограбление за 50 секунд: под Киевом из магазина вынесли мехов на 130 тысяч гривен
Ограбление за 50 секунд: под Киевом из магазина вынесли мехов на 130 тысяч гривенПроисшествия
Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео
Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видеоУкраина
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика
День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки
День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открыткиFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...