Украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие РФ

Сегодня, 13:34

Катера и буксир осуществляют переход, соблюдая нормы международного права

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Корабельная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжает направляться в порт Мариуполь, несмотря на попытки России оказывать противодействие, сообщила пресс-служба ВМС.

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – сказано в сообщении.

Напомним, что инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. 

В свою очередь, в российском ФСБ прокомментировали инцидент с тараном украинского буксира и заявили о том, что три украинских корабля пересекли "государственную границу России" и направляются к Керченскому проливу.  Позже в РФ также назвали провокацией плановый переход кораблей Военно-морских сил Украины из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

 
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"Сегодня"

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