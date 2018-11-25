Украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие РФ

Корабельная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжает направляться в порт Мариуполь, несмотря на попытки России оказывать противодействие, сообщила пресс-служба ВМС.

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – сказано в сообщении.

Напомним, что инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода.

В свою очередь, в российском ФСБ прокомментировали инцидент с тараном украинского буксира и заявили о том, что три украинских корабля пересекли "государственную границу России" и направляются к Керченскому проливу. Позже в РФ также назвали провокацией плановый переход кораблей Военно-морских сил Украины из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.