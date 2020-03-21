Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза

Поставка медицинских респираторов из Украины в Испанию происходила по легальному контракту, заключенному до объявления карантина и запрета на экспорт соответствующих товаров.

Об этом в своем Facebook заявил глава таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя резонанс вокруг сюжета испанского телеканала.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул", – написал он.

Нефьодов напомнил также, что постановление правительства, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, было принято 11 марта.

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"Таможня выполняет законы. После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тысяч масок и респираторов за границу", - добавил он.

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Нефьодов подчеркнул, что Украина является традиционным экспортером подобной продукции.

"Например, в 2019 году по этому коду было экспортировано 3195 тонн, по февраль 2020 – 394 тонны. При этом страна активно импортирует маски других типов – более двух млн за 17 дней марта", - заявил руководитель таможни.

Напомним, ранее на границе с Польшей перехватили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.

Ранее в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители предупредили вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить их через границу в Италию и Арабские Эмираты. Вес посылки составляет 1,5 тонны.

Как известно, Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

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