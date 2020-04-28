Украина получила технику для обмена с миром опытом борьбы с коронавирусом

Минздрав получил комплект оборудования для видеоконференций с врачами в других странах

Спустя месяц после телемоста, который провел с китайскими врачами премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинские медики получили технику для активного обмена опытом с коллегами в других странах.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, украинский филиал одной из китайских компаний предоставил комплект оборудования для видеоконференций с иностранными врачами, а также специалистами медицинских и образовательных учреждений в областях Украины.

"Техническое решение позволит организовать коммуникацию медицинских работников в Украине и других странах мира для более оперативного принятия решений, а также обмена опытом и лучшими практиками", – отметили в здравоохранительном ведомстве.

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Напомним, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом КНР Фань Сяньжуном и передал ему просьбу к Пекину о новых поставках медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

А в этом месяце Киев получил из Китая уже несколько партий защитных средств – масок, очков, медицинских халатов – а также тестов на обнаружение коронавируса. Доставляют важный груз самолетами-гигантами "Мрия" и "Руслан". Один из них Зеленский встречал лично.

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