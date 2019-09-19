Украинские миротворцы на вертолетах ударили по боевикам в джунглях Африки: фото и видео

В Демократической Республике (ДР) Конго пара украинских вертолетов Ми-24 нанесла огневые поражения по укреплением боевики в африканских джунглях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, четыре вертолета Ми-24 украинского контингента в ДР Конго несут дежурство на аэродромах в городах Гома и Бени в режиме постоянной готовности для защиты гражданского населения от боевиков незаконных вооруженных формирований и сопровождения вертолетов Миссии ООН.

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"В течение всего времени их пребывания в этой центральноафриканской стране, они постоянно привлекаются к задачам по ведению воздушной разведки, патрулированию территорий, поддержки действий наземных войск", – говорится в сообщении.

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На днях, в связи с обострением ситуации на юге Конго, два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву. На этот раз, задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

"Во время выполнения этой задачи мы обнаружили место расположения одного из незаконных вооруженных формирований и, к сожалению, стали свидетелями последствий нападения боевиков на одно из селений, – рассказывает командир одного из экипажей. – Мы видели, как догорают дома людей, а сами они вынуждены бежать, чтобы не стать жертвами расправы. Было очень болезненно наблюдать эту ужасную картину".

В конце июня экипажи Ми-24 были привлечены к проведению боевой операции сил Миссии ООН под кодовым названием "Гера". Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из незаконных вооруженных формирований в провинции Итури, которые долгое время терроризировали местное население и вызвали массовое переселение людей из этого района. В течение двух дней, после предварительной разведки расположения противника, пара ударных вертолетов Ми-24 наносила удары по укрепрайонам боевиков в джунглях Wago Forest.

Ранее сообщалось, что украинские военные отправились выполнять миротворческую миссию в ДР Конго, не имея прививок от холеры, брюшного тифа и чумы.

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