Украинские миротворцы пролетели над вулканами в Конго: впечатляющее видео

Украинские миротворцы из 18-го отдельный вертолетного отряда в ДР Конго (Африка) совершили полет над действующими вулканами и посадили вертолет прямо на кратер. Соответствующее видео было опубликовано на странице военных в Facebook.
"Полет над вулканами Ньирагонго и Ньямлагира", – говорится в подписи к видео.
В миротворческой миссии отмечают, что экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента успешно выполнил сложные задачи по обеспечению работы группы вулканологов, которые исследуют вулкан Ньямлагира. Пилоты украинского воздушного судна, а именно командир отряда летчик первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко, осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана высота которого достигает трех километров.
"В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарной на первый взгляд задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета", – рассказал Владимир Прокопенко.
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Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили ювелирную точность управления воздушным судном.
Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого. Эти братья-близнецы столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые тщательно наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность.
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