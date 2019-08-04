Пилоты высадили вулканологов прямо на кратер, а сам полет проходил в экстремальных условиях

Фото: facebook.com/groups

Украинские миротворцы пролетели над вулканами в Конго: впечатляющее видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD 2019-08-04T05:28:00+03:00 Украина Пилоты высадили вулканологов прямо на кратер, а сам полет проходил в экстремальных условиях

Украинские миротворцы из 18-го отдельный вертолетного отряда в ДР Конго (Африка) совершили полет над действующими вулканами и посадили вертолет прямо на кратер. Соответствующее видео было опубликовано на странице военных в Facebook.

"Полет над вулканами Ньирагонго и Ньямлагира", – говорится в подписи к видео.

В миротворческой миссии отмечают, что экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента успешно выполнил сложные задачи по обеспечению работы группы вулканологов, которые исследуют вулкан Ньямлагира. Пилоты украинского воздушного судна, а именно командир отряда летчик первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко, осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана высота которого достигает трех километров.

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"В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарной на первый взгляд задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета", – рассказал Владимир Прокопенко.

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Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили ювелирную точность управления воздушным судном.

Видео: facebook.com/VladislavDemjanenko

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого. Эти братья-близнецы столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые тщательно наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность.

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