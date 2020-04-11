Украинские несовершеннолетние студенты в Польше стали "заложниками" карантина: реакция МИД

Согласно ограничениям, несовершеннолетние не могут сами выходить на улицы

Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин, согласно которому лицам до 18 лет запрещается самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, ведь они проживают без родителей. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "берет на контроль" защиту украинских студентов в Польше. Об этом он написал в своем Twitter.

Согласно польским карантинным ограничениям, они не могут выходить из дома без сопровождения взрослых.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", – написал Кулеба.

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Напомним, ранее мы писали, какие меры власти Польши принимают на фоне угрозыраспространения эпидемии коронавируса.

Кроме того, студент польского ВУЗа рассказал сайту "Сегодня" о том, как проходит карантин в соседней стране. В первые дни люди разметали продукты в магазинах, но сейчас, отмечает Максим, ситуация стабилизировалась.

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