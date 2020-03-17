Украинские "пленники" коронавирусного лайнера вернулись домой

Коронавируса у них не обнаружено

Украинцы, которые являются членами экипажа круизного лайнера Grand Princess, прошли карантин и вернулись из США.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено", – сказано в сообщении в Facebook.

Они выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях.

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Ранее сообщалось, что лайнер находится у берегов Калифорнии. Американские власти начали эвакуацию и решили – иностранные граждане могут сойти на берег, только если их заберут домой. Украинские дипломаты в США связались с соотечественниками.

Напомним, что мы писали о том, что 19 из 21 человека, у которых на лайнере обнаружили коронвавирус – это члены экипажа.

Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека. Ожидалось, что после карантина большинство пассажиров покинут лайнер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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