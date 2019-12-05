/ Фото: Pixabay

В 2018 году Украинавпервые приняла участие в международном исследовании качества образования PISА, которое проводится в 80 странах мира, и оно показало, что уровень знаний отечественных подростков ниже, чем в среднем за рубежом.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Исследование PISA уделило большое внимание чтению. У подростков спросили, читают ли они для удовольствия. Оказалось, большинство украинских школьников любят читать. 73% подростков не согласились, что читают только тогда, когда вынуждены это делать. 43% сказали, что чтение – одно из самых любимых занятий; 56% ответили, что любят обсуждать прочитанное; 84% учеников не согласились с тем, что чтение – трата времени. Вместе с тем, 60% подростков читают только для того, чтобы получить необходимую информацию.

Если сравнить с другими странами, то индекс удовлетворенности чтением украинских подростков составил 0,28 – это выше, чем в среднем в странах Организации экономического сутрудничества и развития (ОЭСР). На основании этого индекса определили, какой процент подростков читает для удовольствия. В Украине 62,7% учеников сообщили, что читают для удовольствия, а 37,3% – только когда надо получить информацию, и не считают это чтение важным.

Реклама

Украинские подростки читают в основном художественную литературу. Половина вообще не читает газеты или журналы. 21% читают художественную литературу несколько раз в неделю, 35% – несколько раз в месяц, 20% – примерно раз в месяц, 15% – несколько раз в год и 9% – никогда или почти никогда.

В тренде Украинские подростки любят читать: вкусы мальчиков и девочек отличаются

Данные PISA также показывают, что девочкам читать нравится больше, чем мальчикам. Среднее значение индекса удовлетворенности чтением у девочек 0,54, а у мальчиков – 0,04. Этот показатель значительно повлиял на общие результаты по чтению в исследовании PISA. Напомним, что разница в успешности между мальчиками и девочками в Украине по чтению составляет 34 балла, что равняется году обучения.

Вместе с тем, в других странах девочки тоже читают больше для удовольствия, чем мальчики. Если девочки предпочитают читать романы и журналы, то мальчики – комиксы и газеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине презентовали исследование PISА и оно показало, сколько украинских подростков недовольны жизнью.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Уровень знаний – ниже среднего: исследование образования в Украине "шокировало" министра".

Ранее сообщалось, что глава МОН Анна Новосад рассказала о новых реформах в образовании:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама