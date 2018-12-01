Украинские пограничники за сутки не впустили в страну 99 граждан РФ

Сегодня, 21:10

Россия в свою очередь не пропустила на свою территорию 40 украинцев

Украинские пограничники за сутки не впустили в страну 99 граждан РФ

Украинские пограничники в связи с усилением контроля на госгранице за минувшие сутки не пропустили на территорию Украины 99 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире "112 Украина".

"Подавляющее большинство из них не смогло подтвердить цели своей поездки в Украину, часть не имела необходимых документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашей стране", – сказал он.

В то же время, по его словам, в направлении Украины за прошедшие сутки пересекло госграницу более 780 россиян.

Москва в свою очередь за прошедшие сутки не пустила на российскую территорию 40 граждан Украины, хотя и заявляла, что не будет предпринимать зеркальных мер.

"При этом Украина как правовое государство, когда отказывает иностранцам в праве въезда в Украину, четко объясняет, почему, и выдает карту-отказ. Россияне со своей стороны без объяснения причины отказывают нашим соотечественникам и никаких документов не представляют", – уточнил Демченко.

Позже в Госпогранслужбе уточнили, что иностранцы, которые имеют дипстатус в Украине, являются обслуживающим персоналом транспортных средств, или прибывают в Украину, имея документы о постоянном или временном проживании на украинской территории, а также могут подтвердить цель своей поездки, будут пропускаться, если ранее им не был запрещен въезд в Украину. Кроме того, ограничения не будут касаться лиц, чьи поездки носят гуманитарный характер.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что запрет на въезд в Украину россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет является половинчатым решением, поскольку на нашу территорию могут проникать российские ДРГ, состоящие из женщин, а также шпионки из РФ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, поможет ли перекрытие границы защититься от России.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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