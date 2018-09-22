Украинские пограничники задержали беглеца из России

Сегодня, 12:03

Задержанный 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился к правоохранителям с заявлением о предоставлении ему статуса беженца

Госпогранслужба. Фото: 7kanal.com.ua
Госпогранслужба. Фото: 7kanal.com.ua

В Сумской области пограничники задержали мужчину, который бежал из России из-за преследований и хочет получить в Украине статус беженца. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского отряда благодаря прибору ночного видения задержали гражданина России, который пытался незаконно попасть в Украину, пересекая границу вне пункта пропуска.

Задержанный 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился к правоохранителям с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

Мужчина пояснил, что на родине из-за политических и религиозных взглядов его преследуют представители российских спецслужб. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ за разжигание ненависти и вражды.

Из-за объявления в федеральный розыск и риска быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска мужчина решил попасть в Украину незаконным путем.

Сейчас продолжаются процессуальные действия. В ближайшее время в установленном порядке мужчина будет передан компетентным органам.

Ранее сообщалось, что россиянка с тремя детьми убежала в Украину из-за религиозного преследования на Родине.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.
пограничники, Украина, госпогранслужба

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Источник:

УНИАН

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