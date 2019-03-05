Украинские пограничники задержали иностранца со старинными монетами

Стоимость старинных предметов установит экспертиза

Фото: Facebook

Украинские пограничники задержали иностранца со старинными монетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg 2019-03-05T16:29:00+02:00 Украина Стоимость старинных предметов установит экспертиза

Украинские пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службой не допустили перемещения через государственную границу предметов, вероятно, составляющих культурно-историческую ценность. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, накануне сотрудники Одесского пограничного отряда и СБУ в пункте пропуска "Черноморское-МП" во время оформления теплохода на уход обнаружили у гражданина Грузии старинные предметы.

"Как выяснилось, возвращаясь домой, иностранец решил прихватить с собой три старинные монеты", – сказано в сообщении.

А в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области на границе с Россией во время оформления микроавтобуса, на котором в качестве пассажира выезжал из страны гражданин Украины, пограничники Сумского отряда среди личных вещей мужчины обнаружили еще две старинные монеты 1871 1924 года выпуска.

В обоих случаях находки изъяты. Стоимость старинных предметов установит экспертиза.

Напомним, в международных почтовых отправлениях обнаружили препараты для похудения, содержащих психотропное вещество.

Как мы сообщали ранее, в прошлом году пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с представителями фискальной службы обнаружили у иностранца экзотические тайские фрукты.

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