Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинские политзаключенные заболели гриппом в российской колонии

Сегодня, 15:06

Украинский дипломат рассказал о состоянии фигурантов "дела крымских диверсантов" в российских колониях

Тарас Малышевский. Фото: facebook.com/taras.malyshevskiy
Тарас Малышевский. Фото: facebook.com/taras.malyshevskiy.
Украинские политзаключенные заболели гриппом в российской колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a7f/a0d/5c7a7fa0d0aa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a7f/a0d/5c7a7fa0d0aa3.jpg Украина Украинский дипломат рассказал о состоянии фигурантов "дела крымских диверсантов" в российских колониях

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко, которого в прошлом году этапировали из аннексированного Крыма. болеет гриппом в российской колонии, а другой узник Кремля Владимир Присич уже перенес болезнь, сообщил исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский "Крым.Реалии".

После недавнего визита к фигурантам "дела украинских диверсантов" дипломат утверждает, что Лимешко находиться в окружении, отравленном российским телевизором, из-за чего ему бывает нелегко.

"Однако, с этим у Геннадия все в порядке, спокойный и уверенный, с глубокой верой в душе и поддержкой братьев-единоверцев (политзаключенный принял ислам – ред.). Нормально поговорили час, об условиях пребывания и отношения с другими заключенными. Работать на Россию намерений нет, да и работы, как таковой, нет. Заболел гриппом", – сказал консул.

Насчет второго фигуранта, Малышевскоий сказал, что Присич сейчас испытывает проблемы с давлением, однако в целом у него все "более-менее".

"Он уже перенес тяжелый грипп, погода весной в этом крае способствует выздоровлению. Деньги положили на свой счет – в магазине на территории колонии все основное есть", – говорит он.

Украинец передал слова благодарности за новогодние поздравление – он получил много писем из стран Северной Америки и Европы, в том числе и Беларуси.

"В присутствии руководства колонии разговор шел о состоянии здоровья и ежедневных делах за решеткой. Отношения у него с "начальством" нормальные. Договорились, что еще обратится к врачу по вопросам, где требуется не только совет, но и медицинское сопровождение. Проблемы с давлением", – добавил Малышевский.

Напомним, в прошлом году Геннадий Лимешко был приговорен к 8 годам колонии по обвинению в подготовке подрыва электроопоры в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что другого фигуранта "дела диверсантов" Евгения Панова также приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег политзаключенные, Панов, диверсанты, агрессия России, Лимешко, Присич

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские политзаключенные заболели гриппом в российской колонии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужденного в Крыму "украинского диверсанта" Захтея поместили в карцер – супруга

4 января, 21:15

Пару недель назад Андрею Захтею угрожали

Спецслужбы России составили фальшивый список диверсантов – Чубаров

4 января, 09:58

Нардеп отметил, что на территории РФ "потерялась диверсионная группа"

Осужденного в России "украинского диверсанта" Панова этапируют в Омск

10 января, 08:29

На сегодняшний день Евгений уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень

"Заложник агрессии РФ": МИД Украины ответил на решение крымского "суда" по Панову

4 апреля 2018, 15:14

Крымский "суд" продлил на шесть месяцев арест украинцу Евгению Панову, которого обвиняют в подготовке диверсий

Пропавший во время этапирования "украинский диверсант" Панов нашелся в Тюмени

24 января, 02:21

Несколько недель родные заключенного не имели информации о его местонахождении

Не поет гимн России и не работает: политзаключенный украинец объявил протест в колонии

13 февраля, 12:34

Узник Кремля Евгений Панов рассказал о своих буднях в омской колонии в России и что хочет дистанционно учиться

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"
Загрузка...

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Кто пошел в команду к артисту

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной