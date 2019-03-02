Украинские политзаключенные заболели гриппом в российской колонии

Украинский дипломат рассказал о состоянии фигурантов "дела крымских диверсантов" в российских колониях

Тарас Малышевский. Фото: facebook.com/taras.malyshevskiy.

Украинские политзаключенные заболели гриппом в российской колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a7f/a0d/5c7a7fa0d0aa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a7f/a0d/5c7a7fa0d0aa3.jpg 2019-03-02T15:06:03+02:00 Украина Украинский дипломат рассказал о состоянии фигурантов "дела крымских диверсантов" в российских колониях

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко, которого в прошлом году этапировали из аннексированного Крыма. болеет гриппом в российской колонии, а другой узник Кремля Владимир Присич уже перенес болезнь, сообщил исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский "Крым.Реалии".

После недавнего визита к фигурантам "дела украинских диверсантов" дипломат утверждает, что Лимешко находиться в окружении, отравленном российским телевизором, из-за чего ему бывает нелегко.

"Однако, с этим у Геннадия все в порядке, спокойный и уверенный, с глубокой верой в душе и поддержкой братьев-единоверцев (политзаключенный принял ислам – ред.). Нормально поговорили час, об условиях пребывания и отношения с другими заключенными. Работать на Россию намерений нет, да и работы, как таковой, нет. Заболел гриппом", – сказал консул.

Насчет второго фигуранта, Малышевскоий сказал, что Присич сейчас испытывает проблемы с давлением, однако в целом у него все "более-менее".

"Он уже перенес тяжелый грипп, погода весной в этом крае способствует выздоровлению. Деньги положили на свой счет – в магазине на территории колонии все основное есть", – говорит он.

Украинец передал слова благодарности за новогодние поздравление – он получил много писем из стран Северной Америки и Европы, в том числе и Беларуси.

"В присутствии руководства колонии разговор шел о состоянии здоровья и ежедневных делах за решеткой. Отношения у него с "начальством" нормальные. Договорились, что еще обратится к врачу по вопросам, где требуется не только совет, но и медицинское сопровождение. Проблемы с давлением", – добавил Малышевский.

Напомним, в прошлом году Геннадий Лимешко был приговорен к 8 годам колонии по обвинению в подготовке подрыва электроопоры в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что другого фигуранта "дела диверсантов" Евгения Панова также приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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