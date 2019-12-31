Украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом

Участники 24-ой украинской антарктической экспедиции записали из Антарктиды яркое поздравление с Новым годом. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"В то время, как в Украине снега пока маловато, где-то, за 15 тыс км от Родины, на острове Галиндез, в Антарктиде его очень много. Это и не только смотрите в прекрасном новогоднем поздравлении от нашей команды зимовщиков, которые уже 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом на ледяном континенте", – говорится в подписи к видео.

Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.

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