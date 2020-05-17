Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды (фото)

Пересменка на станции "Академик Вернадский" оказалась самой длинной в истории

В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции. Они почти 13 месяцев проработали на станции "Академик Вернадский", при этом 25-я украинская экспедиция уже добралась до станции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Полярники 24-й экспедиции прилетели сегодня, 17 мая, в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из Лиссабона. Вместе с ними вернулись и участники сезонного отряда, которые работали на станции три месяца. Теперь все прибывшие должны провести две недели в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщил руководитель НАНЦ Минобразования Евгений Дикий, полярники справились со своими задачами, а привезенные ими образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов.

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При этом ранее стало известно, что погиб повар 25-й антарктической экспедиции Василий Омелянович. Его не стало 8 мая.

Напомним, 24 апреля полярники отправились со станции "Академик Вернадский", а 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты – пролива Дрейка, они прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло и Лиссабон вернулись в Украину. Учитывая задержку зимовочного отряда 25-й экспедиции в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась два месяца – дольше всего в истории станции.

А о том, как украинцы готовились к отправке в Антарктиду, смотрите видео новостей "Сегодня":

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