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Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе инноваций в Сингапуре

18 ноября, 11:14

Одна из школьниц получила награду «Лучший среди лучших»

Фото: Малая академия наук, Facebook

Фото: Малая академия наук, Facebook

Школьники Малой академии наук Украины одержали победу на Глобальном конкурсе инноваций (Advanced Innovation Global Competition 2019) в Сингапуре. Об этом сообщила Малая академия наук на своей странице в Facebook.

Четыре золотые медали получили Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевний и Дмитрий Лопушанский. А Ольга Харасахал получила награду "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".

"В соревновании могли принять участие проекты, которые уже имеют рабочий прототип и готовы к запуску на мировых рынках. В составе жюри – представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира. Это большая победа для Украины в сезоне научных соревнований 2019", – рассказал заместитель директора МАНУ Евгений Кудрявец.

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Ранее мы писали о том, что украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах.

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СБА "Новатор" / Фото: ukrarmor.com

Также на Олимпиаде гениев, которая проходила в США, украинские школьники из Одессы и Днепропетровской области достигли заметных успехов – днепряне завоевали две серебряных и бронзовую медали, а одесситка заняла призовое четвертое место.

А в Киеве открыли "Освитория.Хаб" – первое в Европе современное пространство для обучения педагогов.

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Сингапур конкурс школьники победа Украина Малая академия наук

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