Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах

Финал соревнования по информатике проходил в г. Баку (Азербайджан), а по астрономии - в г. Кестхей (Венгрия)

Фото: mon.gov.ua

Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Финал соревнования по информатике проходил в г. Баку (Азербайджан), а по астрономии – в г. Кестхей (Венгрия).

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"Участниками олимпиады по информатике стали 335 школьников из 88 стран мира. Украину представляли четверо учащихся, каждый из них вернулся домой с медалями, в частности: "золото" – Назарий Деньга; "серебро" – София Мельник; "серебро" – Андрей Куц; "бронза" – Максим Зуб", – говорится в сообщении.

Фото: mon.gov.ua

Олимпиада по астрономии проходила поэтапно в двух венгерских городах: Хевиз и Кестхей. Всего там соревновались 270 участников из 47 стран.

"В состав команды, которая представляла Украину, вошли пять учащихся. А именно: Павел Гилей, Андрей Довбуш, Таисия Карасева, Александр Кухар, Михаил Цысин. Каждый из них получил бронзовую медаль соревнования", – сообщили в МОН.

Ранее мы писали, что на Олимпиаде гениев, которая проходила в США, украинские школьники из Одессы и Днепропетровской области достигли заметных успехов – днепряне завоевали две серебряных и бронзовую медали, а одесситка заняла призовое четвертое место. Украинцы участвовали в соревнованиях, где их соперниками были 1000 участников со всего мира.

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