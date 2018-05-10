Украинские школьники завоевали первое место на летней Всемирной Гимназиаде в Марокко

Украинские школьники – лучшие спортсмены. Это они доказали на летней Всемирной Гимназиаде в Марокко, завоевав там первое место. Накануне команда победителей вернулась на родину. В Украину привезли 37 золотых, 39 серебряных и 34 бронзовые медали. Состязались в семнадцати видах спорта и стали одними из лучших в фехтовании, плавании, тхеквондо и стрельбе из лука. Украинские школьники опередили соперников из 58 стран мира.

Гимназиада – соревнования для школьников 14-17 лет – проходит раз в два года с 1974-го в разных уголках мира.

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Украинская сборная ехала во второй раз. Наши спортсмены боролись за медали в 17 дисциплинах.

А тем временем, уже две медали завоевала украинская команда на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в эти дни в Израиле. Ее выиграла 23-летняя дзюдоистка Елизавета Каланина. В весовой категории свыше 78 кг украинка в полуфинале уступила двукратной призерке чемпионатов Европы боснийке Ларисе Церич. А вот в бронзовом поединке победила соотечественницу Галину Тарасову.

А первую медаль принесла нашей команде Марина Черняк, завоевавшая "бронзу".