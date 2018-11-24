Украинские силовики усилят охрану границы с Румынией

Вчера, 15:34

Охрана границы будет усилена для борьбы с контрабандой

Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Государственная пограничная служба Украина приняла решение о направлении дополнительных резервов на границу с Румынией в связи с активизацией контрабандистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за активизации нарушителей решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Варта", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ситуация на границе с Румынией обострилась и стала наиболее проблемной в плане нелегального трафика табачных изделий.

Кроме того, пограничники заявили о беспрецедентном давлении и угрозах со стороны криминальных группировок в стражей границы.

"При угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черном море потерпел бедствие буксир "Параллель", который тянул в сторону Болгарии баржу с рекордным грузом контрабандных сигарет.

А в Сумской области сотрудники СБУ блокировали контрабанду химикатов, автозапчастей и продуктов питания из РФ в Украину и в обратном направлении. 
Румыния, пограничники, граница, контрабанда, гпсу, контрабандисты

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Источник:

"Сегодня"

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