Украинские силовики усилят охрану границы с Румынией

Охрана границы будет усилена для борьбы с контрабандой

Государственная пограничная служба Украина приняла решение о направлении дополнительных резервов на границу с Румынией в связи с активизацией контрабандистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за активизации нарушителей решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Варта", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ситуация на границе с Румынией обострилась и стала наиболее проблемной в плане нелегального трафика табачных изделий.

Кроме того, пограничники заявили о беспрецедентном давлении и угрозах со стороны криминальных группировок в стражей границы.

"При угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черном море потерпел бедствие буксир "Параллель", который тянул в сторону Болгарии баржу с рекордным грузом контрабандных сигарет.

А в Сумской области сотрудники СБУ блокировали контрабанду химикатов, автозапчастей и продуктов питания из РФ в Украину и в обратном направлении.