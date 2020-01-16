Украинские следователи выяснят, был ли запуск ракет по украинскому Boeing ошибочным

Был запуск ракет по украинскому Boeing ошибочным, или все же умышленным, выяснят украинские следователи. Такое заявление сделал помощник президента Андрей Ермак. По его словам, версия о попадания ракет из системы противовоздушной обороны Ирана в авиалайнер была основной с самого начала. Для сбора информации в Тегеран отправляли украинских следователей.
Между тем, издание The New York Times опубликовало новое видео с камер наблюдения, которое подтверждает, что по Boeing выпустили 2 ракеты с интервалом 30 секунд. Скорее всего, попала именно вторая, после чего самолет загорелся и начал падать. Сегодня в Лондоне соберутся рабочие группы и министры иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Хотят скоординировать усилия по возвращению домой тел и проведения следственных действий.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек – это граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Кабмин также проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, которые составляют примерно 345 000 долларов.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк