Украинские спасатели полетят тушить лесные пожары в Швеции

Авиация украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет направлена в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров. Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, такое решение принял премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику", – рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В частности, в Швецию направят АН-32 (Пожарный) и 8 человек личного состава ДСНС.

В МВД отмечают, что пока 40 активных пожаров продолжаются в 3 регионах государства, их количество постоянно увеличивается. Три крупнейшие пожара покрывают более 20 тысяч га.

Ранее сообщалось, что в Швеции решили бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги огня.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".