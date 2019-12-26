Украинские спасатели получили спецтехнику из Китая: подробности

/ Фото: mvs.gov.ua

Подразделения ГСЧС Украины получили от Китайской Народной Республики 52 единицы техники и оборудования на 320 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что это уже второй совместный проект Украины и Китая, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", – отметил министр.

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Среди переданной техники – пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Я хотел бы поблагодарить правительство КНР и министра внутренних дел за поддержку ГСЧС. Эти 52 единицы техники очень необходимы для нашей службы. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы. Прошла партия техники, которую мы получили, постоянно используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для их предупреждения. Надеюсь, что вы увидели в лице ГСЧС надежного партнера и наше сотрудничество будет укрепляться", – сказал Николай Чечеткин.

Напомним, 24 декабря в Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для МВД , который после проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальной гвардии Украины.

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