Украинские спецслужбы постоянно фиксируют кибератаки РФ

Киберполиция совместно с СБУ, Государственной службой специальной связи и защиты информации, а также другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянно фиксируют атаки с территории Российской Федерации. Об этом сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, передает "Радио Свобода".

"Они (кибератаки – ред.) несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем ее, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отражать, локализовать эти киберинциденты", – сказал он.

По словам Демедюка, выявлять кибератаку в Украине помогают международные партнеры – Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с этим он подчеркнул, что любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.

"У нас проблема остается – это наш агрессор – Российская Федерация, с которым мы абсолютно не сотрудничаем. В некоторой степени это азиатские страны, которые еще ограничено оказывают такое сотрудничество. Со всеми другими странами – это европейские, американские страны, Австралия, Япония – мы работаем в режиме реального времени, даже, я скажу, в реальном. Поэтому фактически мы получаем информацию в любое время суток", – добавил он.

Начальник департамента киберполиции отметил, что главной целью кибератак является нарушение стратегически важной инфраструктуры, дестабилизация обстановки в Украине.

Пока СБУ анализирует, как Россия пытается пробить украинскую киберзащиту, исследователи компании ESET обнаружили кибершпионскую кампанию, нацеленную на украинские госучреждения. Злоумышленники заражают компьютеры жертв вирусами Quasar RAT, Sobaken и Vermin со схожим исходным кодом, с помощью которых похищают данные и аудиозаписи разговоров с компьютеров жертв.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины заблокировала попытку кибератаки российскими спецслужбами систем компании "Аульская хлоропереливная станция", которая относится к разряду критической инфраструктуры Украины.